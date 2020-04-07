Elia: Sezon sonunda Başakşehir'den ayrılacağım

VTBL'ye konuşan Elia, 3 sezon süren İstanbul macerasının sezon sonunda biteceğini söylediği röportajında, daha fazla Başakşehir forması giymek istemediğini söyledi.

Elia'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"3 YIL YETERLİ"

"Sanırım 3 yıl yeterli oldu diye düşünüyorum. Bunu kulübe söyledikten 3 gün sonra kadronun dışında kaldım. Güzel günler geçirdim ama burada bitecek.

"HOLLANDA'YA DÖNEBİLİRİM"

Ben sadece futbol oynamak istiyorum. İstediğim sadece bu. Futbol oynarken de daha fazla seyircinin önünde oynamak istiyorum ve bundan zevk almak istiyorum. Dolu bir stadyumda.

Hollanda'ya dönebilirim. Feyenoord'a olan sevgimi kimse engelleyemez. Bana iyi davranmamış olsalar bile bunu engellemelerine izin vermeyeceğim. Feyenoord bana göre tıpkı Twente gibi güzel bir kulüp."