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Elia'dan bahis oynayan gence: Üzgünüm kardeşim

Turuncu-beyazlıların başarılı futbolcusu Eljero Elia ile bir taraftar arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

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Elia'dan bahis oynayan gence: Üzgünüm kardeşim

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Başakşehir'in başarılı futbolcusu Elia'nın ilk yarı net bir pozisyonu değerlendiremeyip skoru 2-0'a getirememesi sonrası Twitter'da bir taraftar Hollandalı futbolcuya şakayla karışık isyan etti. Yaptığı bahis kuponlarını paylaşan taraftar, ''Eğer o golü atsaydın kuponlarım tutacaktı'' yazdı.

"ÜZGÜNÜM BRO"

Bu tweetin üzerine Elia da bahsi yatan taraftara ''Üzgünüm kardeşim'' cevabını verdi ve bu tweet kısa sürede beğeni topladı.

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