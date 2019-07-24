Elif 5 yıllık sözleşmeye imza attı

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas ile kontrat imzaladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

De Luarentiis'e ait olan twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Napoli'ye hoş geldin Eljif." dedi.

Aurelio De Laurentiis'in yanında Napoli Başkanvekili olan oğlu da yer aldı.

1.5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Napoli için 5 yıllık sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki Eljif Elmas, sezon başına net 1.5 milyon euro maaş alacak.

Fenerbahçe ise bu transferden 16 milyon euro bonservis, 1.5 milyon euro performans ve başarı bonusu, 1.5 milyon euro da satış bonusu gelir elde etti.