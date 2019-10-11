Elif attı, Makedonya kazandı

EURO 2020 Elemeleri G Grubu 7. hafta maçında Kuzey Makedonya ile Slovenya karşı karşıya geldi.
ELİF MİLLİ MAÇLARDA PARLIYOR
Üsküp'te oynanan maçı Kuzey Makedonya 2-1 kazanırken, galibiyeti getiren goller Elif Elmas'tan geldi.
Elif Elmas Slovenya'ya 2 gol attı - VİDEO
Sezon başında Fenerbahçe'den 16 milyon euro karşılığında Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Elif, 50 ve 68. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi. Slovenya'nın tek golünü 90+5'te penaltıdan Josip İlicic attı.
Slovenya'da Fenerbahçeli Miha Zajc, 65'te Verbic'in yerine oyuna girdi.
Bu sonuçla Kuzey Makedonya puanını 11'e çıkararak, Slovenya ile aynı puana geldi.