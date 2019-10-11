1 Beşiktaş'ta 4 başkan adayının listeleri Beşiktaş'ta başkan adaylarının, yönetim kurulları şekillenmeye başladı. Feda döneminde siyah-beyazlı ekibe önemli katkı sağlayan yöneticiler, Ahmet Nur Çebi'nin listesinde yer alıyor.

2 Kasımpaşa, Mehmet Ekici'ye talip oldu Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'nin, devre arasında Kasımpaşa'ya transfer olacağı ifade ediliyor.

3 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tarihi ceza PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 421 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

4 Elif attı, Makedonya kazandı Kuzey Makedonya, Elif Elmas'ın attığı 2 golle Slovenya'yı 2-1 mağlup etti.

5 Falcao: Avrupa'nın en iyi taraftarı Galatasaray'da Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, UEFA'ya verdiği özel röportajda sarı-kırmızılı takımın taraftarlarını överken, yakın zamanda gollerini sıralamaya başlayacağını ifade etti.

6 Türkiye-Arnavutluk maçının muhtemel 11'leri A Milli Futbol Takımımız, EURO2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

7 İran Kamboçya'yı 14-0 yendi 40 yıl sonra İranlı kadınların maç izlediği İran Kamboçya maçı, ev sahibinin 14-0 üstünlüğü ile bitti.

8 Şenol Güneş'in Barış Pınarı Harekatı yorumu Savaşa karşı olduğunu dile getiren A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz savaşmak istemiyoruz. Savaş, bize saldırıldığı için oldu. Biz kendimizi koruyoruz" dedi.

9 En iyi genç yetenekler listesine 2 Türk futbolcu girdi İngiliz The Guardian gazetesinin hazırladığı "Dünya futbolundaki en iyi genç yetenekler" listesinde, Galatasaray'dan Mustafa Kapı ile Medipol Başakşehir'den Muhammed Emin Sarıkaya da yer aldı.