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Elif attı, Makedonya kazandı

Kuzey Makedonya, Elif Elmas'ın attığı 2 golle Slovenya'yı 2-1 mağlup etti.

| AA
Elif attı, Makedonya kazandı
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EURO 2020 Elemeleri G Grubu 7. hafta maçında Kuzey Makedonya ile Slovenya karşı karşıya geldi.

ELİF MİLLİ MAÇLARDA PARLIYOR

Üsküp'te oynanan maçı Kuzey Makedonya 2-1 kazanırken, galibiyeti getiren goller Elif Elmas'tan geldi.

Elif Elmas Slovenya'ya 2 gol attı - VİDEO

Sezon başında Fenerbahçe'den 16 milyon euro karşılığında Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Elif, 50 ve 68. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi. Slovenya'nın tek golünü 90+5'te penaltıdan Josip İlicic attı.

Slovenya'da Fenerbahçeli Miha Zajc, 65'te Verbic'in yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla Kuzey Makedonya puanını 11'e çıkararak, Slovenya ile aynı puana geldi.

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