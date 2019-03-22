Elif Elmas 2 gol attı, Makedonya kazandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri başladı.
Dün akşam oynanan Makedonya-Letonya maçında ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1 galip ayrılırken, sarı-lacivertli formayı giyen Elif, maçın yıldızı oldu.
GALİBİYETİ GETİREN ELİF OLDU
Alioski'nin 11. dakikada attığı golle öne geçen Makedonya, Elif Elmas'la 29'da farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.
Mücadelede dakikalar 87'yi gösterirken Letonya'yı umutlandıran gol Velkovski'den geldi ancak son sözü yine Elif Elmas söyledi.
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90+3'te sahneye çıkan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu ceza sahasında topla buluştu. Önce rakibini güzel bir çalımla geçen Elif, şahane bir aşırtma golüyle durumu 3-1 yaptı.
Makedonya bu galibiyetle gruba 3 puanla başladı.