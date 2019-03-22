Elif Elmas 2 gol attı, Makedonya kazandı

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, kulüplerin büyük çoğunluğunun mevcut yabancı oyuncu statüsünün devamından yana olduklarını söyledi.

Fikret Orman: Yabancı kuralı seneye de devam edecek

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisine özel paket bilet hazırladı. 11 bin 950 lira değerindeki bileti satın alan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf da çektirebilecek.

Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat'ın soyunma odasında oyuncularına yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçeli futbolcu Dirar, aralarında Aatıf Chahechouhe'nun da bulunduğu Faslı arkadaşlarıyla altın kaplamalı et yedi.

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Fikret Orman'ın listesindeki 4 teknik adam

Şenol Güneş'in ardından takımın başına yerli bir teknik adam getirmek istediklerini ifade eden Fikret Orman'ın aklındaki isim Abdullah Avcı. Alternatif olarak ise Sergen Yalçın listede.