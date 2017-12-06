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Elif Elmas 5 yıllık imza atıyor

18 yaşını dolduran ve ligin ikinci yarısında kadroya alınması beklenen Elif Elmas'la 5 yıllık yeni sözleşme yapılacağı öğrenildi.

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Elif Elmas 5 yıllık imza atıyor

Fenerbahçe, Temmuz ayında transfer edip 3 yıllık imza attırdığı Elif Elmas'la bugün bir kez daha masaya oturacak.

Sezon başında Makedonya'nın Rabotnicki takımından transfer edilen ve o dönem 17 yaşında olan Elmas'la, FIFA kuralları gereği daha uzun soluklu imza atılamamıştı.

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Eylül'den itibaren 18 olan futbolcu, bugün 5 yıllık yeni mukaveleye imzasını atacak.

EN İYİ GENÇ OYUNCU SEÇİLDİ

Makedonya Futbol Federasyonu 2016-17 sezonunun en iyi genç oyuncusu olarak Elif Elmas'ı seçtiğini açıkladı. Genç yıldız ocak itibariyle F.Bahçe forması giyecek.

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