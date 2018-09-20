Elif Elmas, Avrupa takımlarının takibinde

Cocu'nun takımın başına geçmesiyle sarı-lacivertli ekipte daha fazla şans bulmaya başlayan Elif Elmas'ın performansı her geçen gün yükseliyor.

Uzun zamandır Elif'i takip eden kulüplerin yetkilileri, bu akşam oynanacak Dinamo Zagrep maçında da tribünde olacak.

AVRUPA'DAN 7 TAKIM TAKİPTE

Konyaspor maçında attığı golle 3 puanı getiren Elif, Zagrep deplasmanında da Cocu'nun en önemli kozlarından biri olacak. Makedonya Milli Takımı'nda da forma giyen Elif'i izleyen takımların başında Manchester City geliyor.

City'nin yanı sıra Cengiz'in de forma giydiği Roma da Elif için Zagrep'te olacak. İtalyan ekibinin sportif direktörü Monchi, genç isimleri takıma kazandırmakla meşhur.

Bu iki ekibin dışında Lyon, Atletico Madrid, Benfica, Dortmund ve Spartak Moskova'nın scoutları sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki futbolcusunu yakından izleyecek.

Fenerbahçe, bu akşam 22.00'de UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Zagrep'le karşı karşıya gelecek.