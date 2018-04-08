Elif Elmas F.Bahçe'den ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık haberi de Elif Elmas'tan geldi. 18 yaşındaki futbolcunun, Aykut Kocaman'la özel bir görüşme yapıp transfer için izin istediği öğrenildi.

BAŞTA TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Fenerbahçe U21 takımında forma giyen Makedon orta sahanın, "Gençler liginde oynamak istemiyorum. Burada yeteneklerimi geliştiremiyorum. Hatta geri gidiyorum. Gelecek sezon oynayabileceğim bir takımda olmama izin verin" dediği bildirildi. Kocaman'ın da yönetimle yaptığı toplantıda Elmas'ın düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanabileceğini söylediği vurgulandı.

Lisans sorunu yaşadığı için sezon başında A takımla maça çıkamayan Elif, ikinci devrede Van Persie'nin gidişinin ardından yabancı kontenjanına dahil oldu. Ancak sadece 3 maçta forma giyebildi.

Elif, Beşiktaş'la oynanan U21 maçında rakibine tekme atmış ve o günden sonra Aykut Kocaman'ın gözünden düştüğü ifade edilmişti.

Elif Elmas kadro dışı bırakıldı