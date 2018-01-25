Elif Elmas: F.Bahçe'den daha büyük kulüp yok

Fanatik gazetesine konuşan Elif Elmas, Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsetti.

İşte o röportajın bir kısmı:

Fenerbahçe kariyer planında hangi sırada? Başka bir deyişle... Ben Fenerbahçe ile büyüyeceğim ve daha sonra Fenerbahçe’yi Avrupa’nın büyük bir başka kulübünde temsil edeceğim mi diyorsun?

EN BÜYÜK F.BAHÇE ZATEN

Elif, "Hayat çok uzun ve gelecekte neler olabileceğini elbette kestiremiyoruz. Fakat hedeflerim, hayallerim var elbette. Şu an tek düşüncem var: Fenerbahçe’ye büyük katkı sağlamak, oyunumu oynamak ve şampiyon olmak... Sonrasında ise evet; büyük bir oyuncu olacaksam, Fenerbahçe beni büyük yapacak. Ardından daha büyük bir takıma giderim demeyeceğim! Çünkü Fenerbahçe en büyük zaten... Belki başka büyük bir takıma giderim ve Fenerbahçe’yi orada temsil ederim" dedi.