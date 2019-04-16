Elif Elmas, Galatasaray'la dalga geçti

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yine yenemedi. Sarı-kırmızılı ekibin 1999 yılında kazandığı son derbide Elif Elmas henüz 3 aylık bir bebekti.
ELİF'TEN FOTOĞRAFLI GÖNDERME
Fenerbahçe'nin Galatasaray'la 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertli ekibin tek golünü Elif Elmas attı.
Makedon futbolcu, Instagram hesabından sarı-lacivertli ekibin 20 yıldır Galatasaray'a karşı kaybetmemesine atıfta bulunan bir fotoğraf paylaştı.
Bebeklik fotoğrafını paylaşan Elif, 1999 notunu düştü ve gönderisine sarı-lacivert emojiler ekledi.