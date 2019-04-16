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Elif Elmas, Galatasaray'la dalga geçti

1-1 sona eren derbide Fenerbahçe'nin golünü atan Elif Elmas, paylaştığı fotoğrafla Galatasaray'ın 20 yıldır Kadıköy'de kazanamamasına gönderme yaptı.

Elif Elmas, Galatasaray'la dalga geçti
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Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yine yenemedi. Sarı-kırmızılı ekibin 1999 yılında kazandığı son derbide Elif Elmas henüz 3 aylık bir bebekti.

ELİF'TEN FOTOĞRAFLI GÖNDERME

Fenerbahçe'nin Galatasaray'la 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertli ekibin tek golünü Elif Elmas attı. 

Makedon futbolcu, Instagram hesabından sarı-lacivertli ekibin 20 yıldır Galatasaray'a karşı kaybetmemesine atıfta bulunan bir fotoğraf paylaştı.

Bebeklik fotoğrafını paylaşan Elif, 1999 notunu düştü ve gönderisine sarı-lacivert emojiler ekledi.

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