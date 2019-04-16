Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

1 F.Bahçe-G.Saray maçının VAR kayıtları Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en tartışmalı pozisyonu için hakem Ali Palabıyık, "Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı müdahale faul için yeterli değil" yorumunda bulundu.

2 Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok Fenerbahçe derbisi öncesinde takımlarını uğurlamaya gelen taraftarlara, "Bunların hepsi Suriyeli" diyen Sinan Gümüş'ün Galatasaray kariyeri bitti.

3 Elif Elmas, Galatasaray'la dalga geçti 1-1 sona eren derbide Fenerbahçe'nin golünü atan Elif Elmas, paylaştığı fotoğrafla Galatasaray'ın 20 yıldır Kadıköy'de kazanamamasına gönderme yaptı.

4 Ozan Kabak, Almanya'da en iyi genç oyuncu seçildi Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya'da mart ayının en iyi genç oyuncusu seçildi.

5 Mustafa Cengiz, Albayrak'ı yalanladı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak'ın, "VAR kayıtları elimizde." sözlerini yalanladı.

6 Quaresma: Burak Yılmaz keşke daha erken gelseydi Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, yeni takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

7 Galatasaray'dan TFF'ye: VAR kayıtları açıklansın Kadıköy'de oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray VAR konuşmalarını talep etti. Fenerbahçe ise ağlama emojisi paylaşarak cevap verdi.

8 Kagawa: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa siyah-beyazlı takımda kalmak istiyor. Japon futbolcuya 2 İngiliz kulübü daha talip oldu.

9 Avrupa basını: F.Bahçe Galatasaray'a darbe vurdu Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Avrupa basınında da gündem oldu. Dış basın, sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibinin şampiyonluk umutlarına darbe vurduğunu yazdı.