Elif Elmas için Fiorentina devrede

Sarı-lacivertli ekibin Makedon futbolcusu Elif Elmas, Avrupa takımlarının radarında. Özellikle İtalyan takımlarının izlettiği genç futbolcu için son olarak Fiorentina'nın devrede olduğu belirtildi.

ELİF İÇİN SAVAŞACAKLAR

Makedon basınında çıkan haberlere Mor Menekşeler, sarı-lacivertli takıma teklif yapacak. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi: "Fiorentina, Elif'i istiyor ve bu konuda elini çabuk tutmak zorunda. Yaz transfer döneminde Elif'i almak kolay olmaz. Fenerbahçe ekonomik olarak zor durumda ve gelecek en yüksek teklife oyuncuyu satma niyetinde."

Fiorentine dışında Elif Elmas'ı izleten takımlar Inter, İngiliz ekibi Tottenham ve Rusya'dan Zenit. 19 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli takıma henüz resmi bir teklif gelmedi.

Elif Elmas, bu sezon Fenerbahçe'de 35 maçta 2141 dakika oynadı ve 2 gol attı.