Elif Elmas kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Eljif Elmas, Beşiktaş'la oynanan U21 maçında şoke eden bir harekete imza atmıştı.

KADROYA ALINMADI

Rakibine oldukça sert giren oyuncu sarı kart görürken sosyal medyada kendisi için eleştiri mesajları atılmıştı. Hatta bazı yayın organlarında o oyuncunun Eljif Elmas değil Adenis Shala olduğu iddia edilmişti.

Ancak TFF'nin esame listesine bakıldığında faulü yapan 7 numaralı futbolcunun Eljif Elmas olduğu ortaya çıkmıştı.

HEM U21 HEM A TAKIM KADROSUNDA YER ALMADI

Sarı lacivertlilerin teknik heyeti, yapılan bu sert hareketin ardından Makedon futbolcuya şans vermemeye başladı.

Eljif Elmas bu hareketinden sonra dün oynanan Akhisar maçında kadroda yer almadı. U21 takımının Akhisar'la oynadığı maçta da kadroya alınmadı.

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MENAJERİ ELİF DEMİŞTİ

Faulü yaptığı iddia edilen Adeniz Shala'nın menajeri ise, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada oyuncusunun derbi kadrosunda yer almadığını açıklamıştı.

Menajer Ediz Demir yaptığı açıklama,"Beşiktaş - Fenerbahçe U21 maçında ilk yarıda Fenerbahçeli oyuncunun hareketinde hakemin verdiği sarı kart sonrasında başlayan tartışmada pozisyon içerisinde bulunan oyuncu Eljif Elmas'tır. Adenis Shala bugün kadroda değildir. Bu yanlışın en büyük nedeni BJK TV spikerininde ilk 45 dakika boyunca oyuncuyu yanlış anons etmesidir" demişti.