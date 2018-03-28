Elif Elmas kiralık olarak gönderiliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Elif Elmas ile ilgili kararını verdi.

KASITLI TEKME ATMIŞTI

Beşiktaş-Fenerbahçe U21 maçında rakibine kasıtlı olarak tekme atan Elif Elmas, bu hareketi sonrası kadro dışı bırakılmıtı.

Elif Elmas'ın rakibine attığı tekme - İZLE

KİRALIK OLARAK VERİN

Kocaman, ne A takıma ne de U21 kadrosuna alınmayan genç futbolcunun yurt içi ya da yurt dışından bir ekibe kiralanmasının en akılcı çözüm olacağını düşünüyor.

Tecrübeli çalıştırıcının önümüzdeki sezon görevde kalması durumunda, Makedon futbolcunun önümüzdeki sezon başka bir takımda kiralık olarak forma giymesi bekleniyor.