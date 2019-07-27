Elif Elmas: Ronaldo'dan korkmuyorum

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro transfer bedeli ile Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Makedon milli oyuncu Eljif Elmas düzenlediği basın toplantısında merak edilen soruları yanıtladı.

Sözlerine teknik direktör Carlo Ancelotti'den çok şey öğreneceğini düşündüğünü söyleyerek başlayarak Eljif; "Ancelotti ile birçok konu hakkında konuştuk. Bana çok şey öğreteceğinden eminim. Onunla çalışacağım için çok mutluyum." dedi.

Elif Elmas, yeni sezonda Cristiano Ronaldo karşılaşacağı yönündeki hatırlatmaya; "Ronaldo'nun futbol dünyasında çok büyük bir ağırlığı var. Ancak benim korkum yok. Juventus ile Napoli arasındaki rekabet bu sezon yine zorlu olacaktır. Bu özel rekabeti bana anlattılar." yanıtını verdi.