Elif Elmas sakatlandı

Sezon başında Napoli'nin 16 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, sakatlık korkusu yaşadı.

Makedonya'nın antrenmanında sakatlanan ve Letonya ile oynanacak Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçının kadrosundan çıkartılan Eljif, Napoli'yi de korkuttu.

AYAĞINDA KIRIK ŞÜPHESİ VARDI

Napoli, ayak bileğinde kırık şüphesi olan genç futbolcunun MR sonucunu bekledi.

Eljif Elmas, dah sonra yaptığı açıklamada, "Benimle hemen ilgilendikleri için teşekkür ediyorum. Antrenmanda sakatlandım ama daha iyiyim. Umarım, bir sonraki maça hazır olurum." dedi.

Eljif Elmas, Makedonya antrenmanında takım arkadaşı Tomislev Iliev ile çarpışmıştı.