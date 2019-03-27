Elif Elmas'a İtalya'dan teklif

Sarı-lacivertli ekibin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Elif Elmas, Makedonya'nın Rabotnicki takımından 180 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. 2 sezonda toplam 41 maça çıkan Elif, 1 gol atarken henüz beklenen etkiyi sahaya yansıtamadı.

FİORENTİNA'DAN 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe, transfer bütçesi oluşturmak için gelecek iyi tekliflere açık kapı bırakıyor. Her oyuncunun satılabileceğini ifade eden Ersun Yanal, Elif Elmas'ın büyük potansiyeline rağmen gönderilebileceğini belirtti.

Elif Elmas'ın milli takımda attığı nefis gol - İZLE

Birçok Avrupa takımımın takibinde olan Makedon oyuncu için Fiorentina resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. HaberTürk'ün haberine göre, iki kulüp arasında konuşulan bonservis bedeli ise 15 milyon euro.

Özellikle Makedonya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla daha fazla dikkat çeken Elif, Letonya'yı 3-1 yendikleri maçta 2 gol atmıştı.