Elif Elmas'a yeni sözleşme

Sarı-lacivertli ekibin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Elif Elmas, her geçen gün yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Cocu'nun gelişiyle takımda şans bulmaya başlayan Elif'in maaşına da zam yapılacak.

1.5 MİLYON EUROYA ÇIKARILACAK

Aykut Kocaman yönetiminde 6 aylık dönemde sadece 43 dakika forma şansı bulabilen Elif, Cocu'nun sisteminde kilit adamlardan biri oldu. Konyaspor deplasmanında attığı golle hem sarı-lacivertli ekibin kötü gidişini durdurdu hem de ilk golünü attı.

Makedon Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen Elif'in maaşına 800 bin euro zam yapılacak. Ali Koç'un talimatıyla maaşı 1.5 milyon euroya çıkarılacak olan Makedon futbolcunun sözleşmesi de 2024'e kadar uzatılacak.

Ayrıca Elif Elmas'ın yeni sözleşmesine 25 milyon euroya serbest kalır maddesi de eklenecek.