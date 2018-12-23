Elif Elmas'ı isteyen İtalyan takımı

İtalyan basınına göre, 19 yaşındaki Makedon orta saha devre arasından sonra kariyerine Lazio'da devam edecek.Geçen sezon Kocaman döneminde şans bulamayan Elif, bu sezon takımın önemli oyuncularından birisi konumunda.

LAZİO GENÇLERE YATIRIM YAPIYOR

Corriere dello Sport'un haberine göre, Lazio genç oyunculardan kurmak istediği takımda Elif'e de yer vermek istiyor. Avrupa'nın dev takımlarının takibinde olan genç yetenek bu sistemde kilit adam olacak.

Mali açıdan zor bir süreçten geçen sarı-lacivertlilerin de bu şartlarda 15 milyon euroyu reddetmeyeceği haberin detaylarında aktarılan bir başka ayrıntı. Fenerbahçe, 2017 yaz döneminde Rabotnicki'den transfer ettiği Elif için sadece 180 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

24 KARŞILAŞMADA 1 GOL ATTI

Fenerbahçe ile 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Elif, takımın kötü gidişatına rağmen kendi kariyerinin temellerini iyi attı. Kocaman döneminde çok az süre alan Makedon orta saha, bu sezon 24 resmi karşılaşmaya çıktı.

Bunların 16'sı lig, 5'i Avrupa Ligi, 2'si Devler Ligi elemesi ve 1'i Türkiye Kupası müsabakası. Golünü de ligde deplasmanda oynanan Konya maçında kaydetti. İtalyan ekibinin çok yönlü orta sahayı transfer etme ihtimali kuvvetli görülüyor.