Elif Elmas'ın cezası indirildi, Diagne'nin cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, yapılan itirazları inceledi ve kararlarını açıkladı.

ELİF'İN CEZASI 1 MAÇA İNDİ

Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Elif Elmas'a verilen 2 maçlık cezanın 1 maça indirilmesine karar verilirken, Kasımpaşa'da Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Mbaye Diagne'nin 4 maçlık cezası onandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye'nin rakip takım futbolcusuna tükürmesi nedeniyle FDT'nin 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/547 K.2018-2019/652 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."