Elif Elmas'ın fiziksel değişimi

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamasa da takımın orta sahadaki yüküne çeken Elif Elmas, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazandı.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takıma transfer olan Makedonyalı futbolcuya, Aykut Kocaman tarafından fazla forma şansı bulamamıştı. Bu sezon kendisine verilen fırsatı iyi değerlendiren Elif Elmas'ın büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı.

KENDİSİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe camiasının gelecek vadeden futbolcu olarak gördüğü 19 yaşındaki Elif Elmas, kendisini geliştirmeye devam ediyor.

Geldiği günden bugüne fiziksel olarak büyük değişim yaşayan genç futbolcu, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

TARAFTARDAN ALKIŞ TOPLADI

Elif Elmas'ın çalışmasından bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Fenerbahçeli taraftarlar, yetenekli futbolcuya mesaj atarak destek verdi.