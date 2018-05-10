F.Bahçe, Elif Elmas'ı kiralıyor

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Rabotnicki'den büyük umutlarla transfer ettiği 18 yaşındaki futbolcu, Aykut Kocaman yönetimindeki ekipte beklediği forma şansını bulamadı.

KOCAMAN'IN BEKLENTİSİ BÜYÜKTÜ

Ligin ilk yarısında lisansı yetişmediği için oynatılamayan Elif hakkında Aykut Kocaman, "İki yönlü bir oyuncu çok yönlü bir oyuncu. Merkez orta saha, tek orta saha oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu Fenerbahçe için çok büyük bir kazanç olacak." ifadelerini kullanmıştı.

İkinci yarı lisansı çıkarılan ve birkaç maçta şans bulan Elif'in, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan U21 derbisinde rakibine tekme atması dönem noktası oldu. Kocaman bu olaydan sonra Elif'i bir daha kadroya almadı.

Tecrübeli hocanın gözünden düşen Elif'e Makedonya'dan teklif geldi. Makedonya'da sezonu şampiyon olarak noktalayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak olan Skendija'nın, Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 18 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli ekipteki durumunu da göz önünde bulunduran Makedon yöneticilerin yakın bir zamanda Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtildi.

MAKEDONYA'DAN KİRALIK TEKLİFİ

Şampiyonlar Ligi kulvarı için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Skendija Kulübü’nün, 18 yaşındaki milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Geçici bir transfer için teklifini hazırlayan Makedon ekibi, sarı-lacivertli takıma bu yönde bir öneride bulunacak.

Elif Elmas U21 derbisinde rakibine tekme attı - İZLE

Makedonya U-19 Milli Takımı forması giyen ve son milli arada burada gösterdiği performansla ülkesinde bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Elif Elmas, A Milli Takım için gün sayıyor.

Makedonya A Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelov, oyuncunun genç milli takımdaki performansının ardından yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda başlayacak UEFA Uluslar Ligi için Elmas'ı, A Milli Takım kadrosuna alacağını açıklamıştı.