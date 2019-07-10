Elif Elmas'tan transfer cevabı

Fenerbahçe'de gelen futbolcular kadar takımdan gidecek isimler de gündemde. Sarı-lacivertli takımın en gözde oyuncularından biri olan Elif Elmas, hakkında çıkan transfer iddialarından haberi olmadığını söyledi.

"TRANSFERDEN HABERİM YOK"

Avrupa'nın dev takımlarının istediği Elif Elmas'ın Napoli'ye transfer olacağı haberleri son günlerde iyiden iyiye artmaya başladı. Hatta İtalyan basını, sarı-lacivertli ekibin, Makedon oyuncuyu 15 milyon euroya Napoli'ye sattığını yazdı.

Bugün Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampına katılmak için İstanbul'a gelen Elif Elmas'a Napoli iddiaları soruldu.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten kalkan uçakla İstanbul'a ulaşan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, burada yaptığı kısa açıklamada, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılacağım" diyerek Napoli söylentilerine cevap verdi.

İtalyan basınına göre, Napoli'nin deneyimli teknik adamı Ancelotti, Elif'i çok istiyor ve bu transfer yakında bitecek.