Elif Jale Yeşilırmak gümüş madalya kazandı

3Schalke cephesi galibiyete inanıyor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'te teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Christian Heidel, İstanbul'dan 3 puanla ayrılmanın hayalini kuruyor.
4Valbuena'ya Fransa'dan teklif var
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sahada olup olmaması tartışma konusu olan Valbuena'ya Fransa ekibi Lille talip oldu. Fransız ekibi devre arasından resmi teklif yapacak.
5Çağla Büyükakçay 2. turda
İpek Soylu'yu 6-1 ve 6-4'lük skorlarla 2-0 mağlup eden Çağla Büyükakçay, 18. Cumhuriyet Kızları ITF Turnuvası'nda 2. tura yükseldi.
6Fatih Terim Belhanda'ya sahip çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Schalke 04 maçından önce yaptığı basın toplantısında, Belhanda'nın futbolundan memnun kaldığını söyledi.
8Mesut Özil'den şükür mesajı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından şükür mesajı paylaştı.
9Cocu: Her hafta gelişiyoruz
Futbolcularıyla bir toplantı yapan Phillip Cocu, tek sorunlarının gol atamamak olduğunu söyledi. Hollandalı hoca, "Şimdi önümüzdeki iki maçı kazanıp Galatasaray derbisine moralli çıkmamız lazım" dedi.
6Galatasaray'da forvet transferi zora girdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ya elimizdekilerle yetineceğiz ya da altyapıdan çıkaracağız" diyerek devre arasında forvet transferi yapamayacaklarını söyledi.
7Ali Koç yönetimde değişiklik yapacak
Fenerbahçe'de kadroya yapılan operasyondan sonra sıra yönetime geldi. Başkan Ali Koç, yönetimde fikir ayrılığı yaşayan isimlerin görevini değiştirecek.
8Çağla Büyükakçay 2. turda
İpek Soylu'yu 6-1 ve 6-4'lük skorlarla 2-0 mağlup eden Çağla Büyükakçay, 18. Cumhuriyet Kızları ITF Turnuvası'nda 2. tura yükseldi.
10Fatih Terim Belhanda'ya sahip çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Schalke 04 maçından önce yaptığı basın toplantısında, Belhanda'nın futbolundan memnun kaldığını söyledi.