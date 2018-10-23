Elif Jale Yeşilırmak gümüş madalya kazandı

Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

1 Fenerbahçe'de gündem yeniden eski şampiyonluklar Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'deki şampiyonluk sayıları ile ilgili bir girişim başlattı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinde "Futbolda 28 şampiyonluğumuz var" vurgusu yapıldı.

2 Ertuğrul Sağlam: İyiler sendeler ama asla yıkılmaz Kayserispor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda yendikten sonra galibiyete hasret kaldı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam "Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız" dedi.

3 Schalke cephesi galibiyete inanıyor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'te teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Christian Heidel, İstanbul'dan 3 puanla ayrılmanın hayalini kuruyor.

4 Valbuena'ya Fransa'dan teklif var Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sahada olup olmaması tartışma konusu olan Valbuena'ya Fransa ekibi Lille talip oldu. Fransız ekibi devre arasından resmi teklif yapacak.

5 Çağla Büyükakçay 2. turda İpek Soylu'yu 6-1 ve 6-4'lük skorlarla 2-0 mağlup eden Çağla Büyükakçay, 18. Cumhuriyet Kızları ITF Turnuvası'nda 2. tura yükseldi.

6 Fatih Terim Belhanda'ya sahip çıktı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Schalke 04 maçından önce yaptığı basın toplantısında, Belhanda'nın futbolundan memnun kaldığını söyledi.

7 4 büyüklerde bu sezon sözleşmesi bitecek futbolcular F.Bahçe’de 12, G.Saray’da 10, Trabzon’da 8 ve Beşiktaş’ta 7 futbolcunun sözleşmeleri bitiyor. 4 Büyükler, 37 oyuncu ile devam etmek isterse; önemli miktarda bütçe ayırmaları gerekecek.

8 Mesut Özil'den şükür mesajı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından şükür mesajı paylaştı.

9 Cocu: Her hafta gelişiyoruz Futbolcularıyla bir toplantı yapan Phillip Cocu, tek sorunlarının gol atamamak olduğunu söyledi. Hollandalı hoca, "Şimdi önümüzdeki iki maçı kazanıp Galatasaray derbisine moralli çıkmamız lazım" dedi.