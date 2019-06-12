Elif ve Jailson'a İtalya'dan teklif var

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de, kadro planlaması için çalışmalar sürerken bazı oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

İKİ ORTA SAHA OYUNCUSA İTALYANLAR TALİP

İtalyan basınından Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre daha önce ismi Inter, Atletico Madrid ve Tottenham ile anılan Elif Elmas için Napoli devreye girdi.

Son derece istekli olan İtalyan ekibi, oyuncunun milli takımdaki son iki maçını tribünden takip ettirdi. Napoli'nin Fenerbahçe'ye Elif için 15 milyon euro önereceği haberin detaylarında yer aldı.

Sarı-lacivertli takımın bir başka orta saha oyuncusu Jailson'a ise Lazio talip oldu.

Takımdan ayrılması beklenen Milan Badelj’in yerini dolduracak bir defansif orta saha oyuncusu arayışını sürdüren başkent ekibi, Jailson için sarı lacivertlilere 12 milyon euro önerdi.

Finansal Fair Play kuralları gereği transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Fenerbahçe'nin iki futbolcusu için gelen toplamda 27 milyon euroluk (yaklaşık 180 milyon TL) teklifi kabul edebileceği ifade ediliyor.