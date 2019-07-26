Elif Elmas: Kendimi harika hissediyorum

İtalyan basınına ilk röportajını veren Napoli'nin yeni transferi Elif Elmas, kulübü ve teknik direktörü Ancelotti'yi öven açıklamalar yaptı.

"ANCELOTTİ EN İYİ HOCALARDAN BİRİ"

Ancelotti'nin çok iyi bir teknik adam olduğunu vurgulayan Elif, "Dünyanın en iyi kulüplerinden birine geldiğim için kendimi harika hissediyorum. Tarihin en iyi koçlarından biri olan Ancelotti ile çalışacağım. Napoli kulübüne minnettarım." dedi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Napoli'de oynayacağı için mutlu olduğunu dile getiren genç futbolcu, "Harika bir geçmişe sahip bu büyük kulübün bir parçası olduğum ve çok fazla şey öğrenebileceğim yüksek kalitedeki futbolcularla birlikte oynayacağım için çok mutluyum. Bu forma ve taraftarlar için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.