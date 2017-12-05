Eljif Elmas Makedonya'nın en iyisi

Fenerbahçe'nin Makedon milli futbolcusu Eljif Elmas, ülkesinde geride kalan sezonun en iyi genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.

EN İYİ GENÇ OYUNCU SEÇİLDİ

Makedonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülke futbolunda 16 kategoride 2016-2017 sezonunun en iyilerinin ödüllendirildiği bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Makedon ekibi Rabotnicki'den 3 yıllığına kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Eljif Elmas, en iyi genç oyuncu ödülünün sahibi oldu. Fenerbahçe'nin 21 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Eljif Elmas, Ocak 2018'den itibaren A takım forması giyebilecek.