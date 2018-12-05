Elmander Belçika'da Emond'u izledi

Transfer döneminde en az bir forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da hedeflenen ilk ismin kim olduğu ağırlık kazanmaya başladı.

Daha önce Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynanan maçta Galatasaray tarafından takip edilen Renaud Emond, bir kez daha sarı-kırmızılı takım tarafından canlı olarak takip edildi.

Galatasaray'ın ilgilendiği Renaud Emond'un golleri - VİDEO

ELMANDER BRUGGE'NİN MAÇINI İZLEDİ

Belçika basınında yer alan özel habere göre Galatasaray adına oyuncu gözlemleyen ekibin içerisinde yer alan Johan Elmander, hafta sonu Standard Liege'in Club Brugge ile oynadığı karşılaşmada tribünden 90 dakika sahada kalan Renaud Emond'u takip etti.

26 YAŞINDA 25 GOL ATTI

Club Brugge'ün sahası olan Jan Breydel Stadyumu'nda olan Elmander, 65. dakikada oyuna dahil olan Renaud Emond'u takip etti. Club Brugge'ün 3-0 kazandığı maçta Renaud Emond, 65. dakikada Samuel Bastien yerine oyuna girmişti.

26 yaşındaki Belçikalı forvet bu sezon Standard formasıyla 25 resmi maçta 8 gole imza attı. Sarı-kırmızılı takım daha önce Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçında da golcü oyuncuyu izlettirmişti.