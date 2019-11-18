Elmander: Depresyona girdim, hayatın amacı yoktu

Galatasaray'ın eski yıldızı Johan Elmander, İsveç'te kendisi gibi eski futbolcu olan Anders Lindegaard'ın "Son Düdükten Sonraki Hayat" isimli TV programına katıldı.



Futbolu bırakmanın kolay olmadığını anlatan Elmander, "Eşim, futbolu bıraktıktan sonra depresyena girdiğimi söyledi. Çok zordu. Her şeye çabucak sinirleniyordum. Evden çıkmıyordum, çıkmak istemiyordum. Saatlerce boş duvarlara bakıp duruyorudum işte. Hayatın bir amacı yoktu." sözleriyle, jübile sonrası hayatını anlattı.

İsveçli yıldız, "İstatistikleri, rakamları, her şeyi biliyorsunuz ama bırakınca ne olacağı hakkında hiçbir fikriniz yok. Ancak, bıraktığınız zaman ne olduğnu görüyorsunuz. Depresyona girmiştim ve bir planım yoktu." ifadelerini kullandı.



