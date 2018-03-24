Elmander: Galatasaray için futbolcu gözlemliyorum

Ocak ayında formasını giydiği Örgryte ile kariyerine nokta koyan Elmander, İsveç basınına açıklamalar yaparak Galatasaray'daki göreviyle ilgili konuştu.

"MAÇLAR SIRASINDA SERSEM GİBİ OLUYORDUM"

Aftonbladet gazetesine konuşan 36 yaşındaki Elmander, neden futbolu bıraktığı sorusuna "Maçlar esnasında sersem gibi oluyordum. Bazen çift bile görüyordum. Maçtan sonra baş ağrısı oluyordu ve uzun süre de geçmiyordu. Şu anda tekrar iyi bir uyku çekebiliyorum." yanıtını verdi.

"G.SARAY'IN TRANSFER EDEBİLECEĞİ OYUNCULARI İZLİYORUM"

Galatasaray'daki göreviyle ilgili de konuşan Elmander, "Fatih Terim'le verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İleride antrenörlük yapabilmek için kursa gitmemin daha doğru olacağını düşündük. Şu anda Galatasaray'ın Kuzey'den transfer edebileceği oyuncuları gözlemliyorum. Galatasaray'ın şu anki teknik ekibi benim forma giydiğim dönemle neredeyse aynı. Harika bir kulüp. Bunun bir parçası olmak benim için mutluluk verici" ifadelerini kullandı.