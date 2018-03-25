Elmander, G.Saray'a 2 futbolcu önerdi

İsveç'in Aftonbladet gazetesine, "Şu anda Galatasaray'ın Kuzey ülkelerinden transfer edebileceği oyuncuları gözlemliyorum. Önerebileceğim bazı isimler var" diyen Elmander, Fatih Terim'e, Adegbenro ve Duelund'u önerdi.

RODRİGUES'İN YERİNİ DOLDURUR

Elmander'in 22 yaşındaki kanat forvet Samuel Adegbenro için teknik direktör Fatih Terim'e verdiği raporda "Garry Rodrigues takımdan ayrılırsa yerini rahatlıkla doldurabilir" yazdığı ayrıca Adegbenro'nun geleceğe yatırım sayılabilecek bir futbolcu olduğu yönünde not düştüğü ifade edildi.

Johan'ın son olarak piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında olan Nijeryalı'nın Avrupa'da henüz tanınmadığı için fiyatının düşük olduğu bilgisini de paylaştığı kaydedildi.

Orta sahanın ortası ve sağ kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, henüz milli takım formasıyla tanışamadı. Kulüp kariyerinde 96 resmi karşılaşmaya çıkan Adegbenro 23 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Futbola ülkesinin Prime takımında başlayan Adegbenro, 2014-15 sezonunda Norveç takımı Viking'e transfer oldu. Bu sezon başında ise 900 bin euroya Roserborg'a geldi ve 4 yıllık imza attı.

7 GOL VE 6 ASİST YAPAN DUELUND'U ÖNERDİ

Sarı-Kırmızılı takımda forma giyebilecek yetenekleri izleyen Elmander'in bir diğer önerisi ise Midtjylland'ta oynayan Mikkel Duelund. 20 yaşındaki futbolcu, orta alanın ortasında ve her iki kanatta görev yapıyor. Bu sezon Midtjylland formasıyla ligde 19 maçta görev yapan Duelund 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.