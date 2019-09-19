Elneny, 3 maç ceza aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Muhammed Elneny ve Olarenwaju Kayode'nin cezalarını açıkladı.
PFDK, Beşiktaş'tan Elneny ve Gazişehir Gaziantep'ten Kayode'ye 3 maç ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
1- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın, 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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