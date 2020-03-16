Elneny: Beraberlik kötü sonuç değil

TFF'nin koronavirüsle ilgili aldığı kararı eleştiren ve maçların oynatılmasına karşı olan Muslera'nın, 1 hafta önce kalabalık bir ortamda doğum günü partisi düzenlediği ortaya çıktı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi sonrası Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini ve birkaç gün içinde oyuncunun operasyon geçireceğini açıkladı.

Muslera: Avrupa'da maçlar iptal, bizde neden değil

Rıdvan Dilmen, maçların oynatılmasına tepki gösteren Fatih Terim'i eleştirdi. Dilmen, "Devlet, 80 tane bilim adamıyla konuşmuş ve bu kararı almış. Nedir bu kadar tepki?" dedi.

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Saracchi: Bu bize yapılan bir saygısızlık

Galatasaraylı oyuncu Saracchi, derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ile ilgili konuşan Uruguaylı, "Bugün hem bize hem de taraftarımıza yapılan bir saygısızlık var" dedi.