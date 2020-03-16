Elneny: Beraberlik kötü sonuç değil

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı oyuncu Elneny açıklamalarda bulundu.
Mücadelede iyi bir performans gösterdiğini dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Elhamdülillah, iyi performans gösterdim. Takım arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Beraberlik bu performans sonrasında kötü sonuç değil. Kişisel performansımdan da memnunum, pas yüzdemin yüksek olması da memnun ediyor" şeklinde konuştu.