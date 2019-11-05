Elneny: Derbiden önce maça çıkmaya korkuyorduk

Beşiktaş'ın tercübeli orta saha oyuncusu Mohamed Elneny NTV‘ye konuştu.

"MAÇA ÇIKMAYA KORKUYORDUK"

Galatasaray maçı öncesi üzerlerinde yoğun bir baskı var olduğunu belirten Mısırlı futbolcu, “Derbiden önce aldığımız sonuçlar iyi değildi. Açıkçası maça çıkmaya korkuyorduk. Galatasaray maçını kazandıktan sonra öz güvenimiz yerine geldi, Antalyaspor maçıyla da daha da arttı” ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Tek hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, “Beşiktaş gibi bir takımda oynamak çok önemli. Bu sezon tek hedefimiz lig şampiyonu olarak kupayı kaldırmak. Umarım bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

Ligde dört maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, 15 puanla 8. sırada bulunuyor.