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Elneny: Hocamız Guardiola futbolu oynatıyor

Dün DM ifşasıyla gündeme gelen Beşiktaş'ın yeni transfer Elneny, siyah-beyazlı takımdaki ilk günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

| Haber Merkezi
Elneny: Hocamız Guardiola futbolu oynatıyor
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Beşiktaş'ın Arsenal'den transfer ettiği Mohamed Elneny, İstanbul'da çok mutlu olduğunu söyledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'ya övgüler yağdıran Mısırlı futbolcu, Mesut Özil'le ilgili de konuştu.

İşte Elneny'nin sözleri:

"HOCAMIZ GUARDİOLA FUTBOLU OYNATIYOR"

"Hocamız Guardiola ve Klopp tarzı futbol oynatmaya çalışıyor. İlk idmandan sonra menajerimi arayıp çok mutlu bir şekilde, ‘Benim oynamaktan keyif aldığım futbol burada oynanıyor’ dedim."

"MESUT'A SEN DE GEL DEDİM"

"Mesut düşünmeden gitmemi söyledi. Buraya geldikten sonra onu aradım. ‘Beşiktaş çok büyük bir kulüp buraya mutlaka gelmelisin’ dedim.”

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