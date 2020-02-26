Elneny: Müzik değil Kur'an-ı Kerim dinliyorum

beIN Sports'a konuşan Mohamed Elneny, Beşiktaş'a Mesut Özil sayesinde geldiğini söyledi.

Mısırlı futbolcu ayrıca müzikle pek arasının olmadığını, Kur'an-Kerim dinlediğini söyledi.

"MESUT F.BAHÇE MARŞI SÖYLEYEREK BENİ KIZDIRIYOR"

Beşiktaş’ı tercih etme sebebi hakkında konuşan Elneny, “Farklı ülkelerden teklifler vardı. Beşiktaş’a gelmemde en büyük etken Mesut Özil ile görüşmem oldu. Ona sordum ve o da Beşiktaş’ın çok büyük bir kulüp olduğunu, dünyanın her yerinde taraftarı olduğunu söyledi. Ayrıca Mesut, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Sürekli bahsediyor. Süper Lig'e gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor."” ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG ZOR"

Süper Lig’in zorluğuna değinen Elneny, “Premier Lig ile Süper Lig arasında gelmeden önce farkın çok fazla olduğunu düşünüyordum. Geldikten sonra düşündüğüm kadar fark olmadığını gördüm. Çok büyük futbolcular var, çok zorlu bir lig. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde. Bütün takımlar birbirlerini yenebiliyor” açıklamasında bulundu.

"MÜZİKLE İŞİM YOK, KUR'AN DİNLİYORUM"

Beşiktaş’ta mutlu olduğunu vurgulayan Elneny, “Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gelecek neler getirir, onu çok kestiremiyorum. Kulüp isterse, sözleşmemdeki maddeler doğrultusunda burada kalmam yönünde bir inisiyatif kullanırsa burada kalmayı isterim. Beşiktaş’ı seviyorum.” dedi.

Tecrübeli futbolcu, "Benim müzikle pek işim yok, sadece Kur'an-ı Kerim dinliyorum" şeklinde konuştu.

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Şampiyonluk şansını değerlendiren Elneny, “Futbolda her şey mümkün. Futbol öyle bir oyundur ki hedefin çok uzağında hissedersiniz, 2-3 maç kazanırsınız, önünüz açılır.” ifadelerini kullandı.

"SERGEN HOCA SERT"

Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük performansını değerlendiren Elneny, “Sergen Yalçın, iletişim anlamında doğrudan hareket eden, daha sert davranabilen bir karakter. Abdullah hoca çatışmayı çok sevmeyen, mümkün olduğunca herkesi memnun etmeye çalışan bir karakterdi. Sergen Yalçın ile başlasak şimdi nasıl bir durumda olurduk onu bilemiyorum.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.