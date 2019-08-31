Elneny resmen Beşiktaş'ta

Medel'i Bologna'ya satan Beşiktaş, orta sahaya takviye yaptı.
Siyah-beyazlılar, Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny'yi 1 yıllığına kiraladı.
Beşiktaş' Kulübü yaptığı açıklamada, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" dedi.
Elneny'nin Kartal'dan yıllık 2,5 milyon euro alacağı öğrenildi.
Öte yandan Beşiktaş ile Arsenal arasındaki satın alma opsiyonunun 18 milyon euro olduğu iddia edildi.
"BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"
Beşiktaş'ın yeni transferi Elneny transferi sonrası sosyal medya hesabından ilk açıklamalarını yaptı.
Elneny yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Türk devlerinden Beşiktaş'a katılmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Süper Lig ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşmak için sabırsızlanıyorum. Arsenal taraftarı ve takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum."