Elneny'den tehlike müdahale

Florent Hadergjonaj'ı takip etmek için Kosova-Karadağ maçını izleyen Volkan Demirel, oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdi.

Galatasaray'da sezona kötü başlayan ve Sivasspor maçında da vasatı aşamayan Belhanda, protesto edildi.

Sivasspor'a attığı gol sonrası "Çok konuşuyorsunuz" şeklinde bir işaret yapan Babel, "Hedefimdeki kişiler kim olduklarını biliyorlar" dedi.

Salı günü Real Madrid ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da Falcao bireysel olarak çalışmalara başladı. Sivasspor maçında oynamayan Lemina ise takımla birlikte idman yaptı.

Geçtiğimiz günlerde menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür'ün evine giden Ahmet Ağaoğlu, genç futbolcunun ailesiyle birlikte yemek yedi.

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep BB'yi 4-1'lik skorla mağlup etti. Trabzonspor, bu sonuçla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

1 Belhanda ıslıklandı Galatasaray'da sezona kötü başlayan ve Sivasspor maçında da vasatı aşamayan Belhanda, protesto edildi.

2 Rıza ve Taha Askeri Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak Çin'de düzenlenen Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni dün yapıldı. Aralarında Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in yer aldığı 8 sporcumuz turnuvada ter dökecek.

3 Yönetimi protesto ederken iki gol yiyen takım Paralarını alamadıkları gerekçesiyle ilk 3 dakikada yönetimi protesto ederek yerinden kımıldamayan Veracruzlu futbolcular, ağlarında 2 gol gördü.

4 Gençlerbirliği Antalya'ya fark attı Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Antalyaspor, 10 kişi kaldıktan sonra adeta dağıldı. Mücadele konuk ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

5 Emre Mor: Galatasaray'da oynamak mükemmel Sivasspor maçında 90 dakika forma giyen Emre Mor, sarı-kırmızılı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu "Baskı beni motive ediyor" dedi.

6 Fenerbahçe'den Hadergjonaj atağı Florent Hadergjonaj'ı takip etmek için Kosova-Karadağ maçını izleyen Volkan Demirel, oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdi.

7 Falcao antrenmanlara başladı Salı günü Real Madrid ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da Falcao bireysel olarak çalışmalara başladı. Sivasspor maçında oynamayan Lemina ise takımla birlikte idman yaptı.

8 Fatih Terim: Falcao'yu oynatmak isterim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı sebebiyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Falcao'nun sağlık durumu hakkında konuştu.

9 Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir'i evinde ziyaret etti Geçtiğimiz günlerde menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür'ün evine giden Ahmet Ağaoğlu, genç futbolcunun ailesiyle birlikte yemek yedi.