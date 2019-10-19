Elneny'den tehlike müdahale

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.
Mücadelenin 33. dakikasında Beşiktaşlı Elneny, ceza sahasına girdi; Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'la karşı karşıya kaldı.
YÜZÜNE KRAMPONLA BASTI
Pozisyonda topun üstüne basan ve dengesini kaybeden Beşiktaşlı oyuncu, Korcan'ın yüzüne kramponla bastı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)
Bu pozisyonun ardından Korcan Çelikay yaklaşık 4 dakika tedavi gördü.
Hakem oyunu hava atışıyla yeniden başlattı. Pozisyonda kart çıkmaması sosyal medyada tartışma yarattı.