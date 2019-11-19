Elneny'nin menajeri: Çıkan haberler doğru değil

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy, İtalya basınında çıkan haberleri yalandı ve oyuncusunun hiçbir takıma önermediklerini vurguladı.
"HİÇBİR KULÜBE ÖNERMEDİK"
Alan Nazmy, yaptığı açıklamada, "Elneny'i hiçbir kulübe önermedik. İtalya'daki haberler doğru değil." ifadeleri yer aldı. İtalyan yayın organı Calciomercato, Devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Milan'a Elneny'nin ikinci kez menajer aracılığıyla önerildiğini duyurmuştu.
Beşiktaş'ta bu sezon 9 maçta 716 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı yapamadı.