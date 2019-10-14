1 Fransa'dan 'Türkiye maçı iptal edilsin' kampanyası Ay-yıldızlıların Arnavutluk maçı sonrası Mehmetçik'e selam göndermesine tepki gösteren Fransız sosyal medya kullanıcıları, iki ülke arasında oynanacak maçın iptal edilmesi için kampanya başlattı.

2 Ljajic: Hedefimiz şampiyon olmak Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, geldiği günden beri siyah-beyazlı takımın kendisini büyülediğini belirterek, "Futbolu burada bırakmak isterim" dedi.

3 Enver Cenk Şahin: Paylaşımı sil dediler silmedim Instagram hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız" şeklinde bir paylaşım yapan Enver Cenk Şahin, Almanların hışmına uğramıştı. Şahin, tüm baskılara rağmen geri adım atmadı.

4 Elneny'ye Milan talip oldu Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Elneny'nin, devre arasında Milan'a transfer olacağı ifade edildi.

5 Onyekuru ilk kez Galatasaray'la ilgili konuştu Monaco'da mutsuz olan Onyekuru, "Kulübümle anlaşırsanız ben Galatasaray'a dönmek isterim" diyerek yönetime haber yolladı.

6 Tolgay Arslan: Fenerbahçe'de mutsuzum Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, sarı-lacivertli ekipte oynatılmadığı için şikayetçi.

7 Fenerbahçe Kolarov'un peşini bırakmıyor Aylarca uğraşmasına rağmen sezon başında Kolarov'u transfer edemeyen Fenerbahçe yönetimi, Sırp yıldızla devre arası bir kez daha görüşecek.

8 Falcao 10 gündür kayıplarda Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, son olarak PSG maçında oynadı. 33 yaşındaki golcü, 10 gündür ağrıları olduğu için antrenmanlara bile çıkmıyor.

9 Modric ile Bale aynı maçta sakatlandı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Real Madrid'de, yıldız futbolcular Bale ile Modric, Galler-Hırvatistan maçında sakatlandı.