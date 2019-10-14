Elneny'ye Milan talip oldu

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Mısırlı Elneny, siyah-beyazlı ekipte mutlu değil.
MİLAN, BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞECEK
İtalyan basını, ocakta birçok bölgeye takviye yapacak olan Milan'ın, Beşiktaş forması giyen deneyimli orta saha futbolcusunu gündemine aldığını yazdı.
İstanbul'da beklediği gibi bir ortam bulamayan ve ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcunun da İtalyan devine sıcak baktığı öğrenildi.
Milan'ın önce Beşiktaş'la anlaşıp, ardından Elneny'nin kulübü Arsenal'le masaya oturacağı aktarıldı.Tarafların anlaşması halinde Mısırlı orta saha, Milan'ın yolunu tutacak.
Süper Lig'de çıktığı ilk maçta Gazişehir'e karşı mücadele eden Elneny, kırmızı kart görüp 3 maç ceza almıştı. Cezası sona eren oyuncu, Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda Ankaragücü karşısında oynayabilecek.