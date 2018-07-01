Elvis Manu Akihsar'da

24 yaşındaki Hollandalı Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yönetimle görüştü. Kulüp ve Elvis Manu arasında yapılan anlaşmanın ardından imzalar atıldı.
24 MAÇTA 4 GOL ATTI
Hollanda'da Feyanoord altyapısında yetişen Manu, kariyerinde daha önce Exelcior, Brighton, Go Ahaed Eagles gibi takımlarda forma giydi. Elvis Manu, geçen sezon transfer olduğu Başkent temsilcisinde Süper Lig'de 24 maçta 4 gol attı.
Hollandalı futbolcu yeni sezon öncesi Akigo'nun Kayserispor'dan Güray Vural'dan sonra ikinci transferi oldu. Akhisarspor, sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Saffet Susic yönetiminde başladı.