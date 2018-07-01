Elvis Manu Akihsar'da

1 Rusya'da çeyrek final mutluluğu 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya karşılaşan Rusya, penaltılarda İspanya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Rus taraftarların mutluluğu ise objektiflere yansıdı.

2 Rusya, İspanya'yı eledi 2018 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarında 4-3 mağlup eden Rusya, çeyrek finale çıktı.

3 92. Gazi Koşusu'nu Hep Beraber kazandı Türkiye tarihinde atçılığın zirve koşusu olan ve bu yıl 92. düzenlenen Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'Hep Beraber' isimli safkan kazandı.

4 Almanya'nın Löw kararı Son şampiyon olarak geldiği 2018 Dünya Kupası'nda tarihinin en büyük hayal kırıklığını yaşayan Almanya'da beklentilerin aksine Löw'le yola devam kararı alındı.

5 Filenin Sultanları ikinci oldu FIVB Milletler Kupası finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gümüş madalyada kaldı.

6 Mbappe'nin performansı dünya basınında Kupanın unutulmazları arasına giren Arjantin-Fransa maçı dünya basınında da geniş yankı buldu. Öne çıkan haberler ise gelecekte Messi'nin yerini Mbappe'nin alacağı yönünde.

7 Akhisarspor'dan Krkic'e teklif Barcelona, Milan, Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymesine rağmen istikrarlı bir grafik çizemeyen Bojan Krkic, Akhisarspor'a transfer oluyor.

8 Galatasaray'da sözleşmesi bitenler Galatasaray'da 7 futbolcunun sözleşmeleri bugün itibarıyla sona erdi. Serbest kalan oyuncular sarı-kırmızılı ekibi ekonomik olarak da rahatlatacak.

9 Çinliler Quaresma'yı ikna etti Quaresma'ya Çin'den bir kulüp 3 yıl için 27 milyon euroluk teklif yaptı. Portekizli teklife sıcak bakarken, son sözü Beşiktaş söyleyecek.