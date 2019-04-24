Embiid: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, playoffların ikinci turuna yükselen Sixers ekibinin "şampiyon olacağına inandığını" söyledi.

Sixers, geçtiğimiz gece Brooklyn Nets'e karşı oynadığı serideki 5. maçta 120-100 galip gelerek konferans yarı finallerine yükselmişti.

"Şampiyon olacağımıza inanıyoruz." diyen Embiid'in yanı sıra, Ben Simmons da sonraki turdaki rakipleri Toronto Raptors'a karşı fiziksel oyunlarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti: "Takımımız hep fizikseldi. Bunu Toronto'ya da taşımamız gerektiğini düşünüyorum." Son olarak koç Brett Brown ise, Raptors'a karşı oynayacakları tur öncesi "Yapacak çok işimiz var." açıklamasını yaptı.