Embiid'in 42 sayısı galibiyeti getirdi

NBA'de Philadelphia 76ers, all-star pivotu Joel Embiid'in 42 sayı ve 18 ribaunt ürettiği Phoenix Suns mücadelesini 132-127 kazandı.
EMBİİD DOUBLE DOUBLE YAPTI
Doğu Konferansı'ndaki zirve takipçilerinden Philadelphia 76ers, Batı Konferansı'nın son sırasındaki Phoenix Suns'ı deplasmanda 132-127 yendi. 76ers'ın all-star oyuncusu Joel Embiid, 42 sayı ve 18 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu.
Ben Simmons 29 sayı, 6 asist, J.J. Redick de 27 sayılık katkıda bulundu. Sahaya ilk 5'te çıkan milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 4 ribaunt, ribaunt, asistle oynadı. Suns'ta Devin Booker'ın 37 sayı, 8 asist ve Deandre Ayton'ın 18 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 84-122
Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 92-117
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 114-98
Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 126-121
Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 115-102
Chicago Bulls-Orlando Magic: 84-112
Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 94-101
Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 127-132
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 100-107