Emenike 1. Lig'e transfer oluyor

Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan yeşil-siyahlıların şu an boşta olan Emenike ile görüştüğü ifade edildi. Yönetim kanadından bir yalanlama gelmezken, teknik direktör Yücel İldiz'in Karabükspor'dan eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi.

TÜRKİYE MECARASI BAŞLIYOR

DHA'nın haberine göre, Türkiye'deki kariyerine 2009-2010 sezonunda İldiz'in çalıştırdığı Karabükspor'da başlayan Nijeryalı futbolcu o sezon müthiş bir grafik ortaya koydu. 1'inci Lig'de 28 maçta 16 gol atan Emenike takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu. Ertesi sezon Süper Lig'de Karabükspor formasını giymeye devam eden Emenike, 23 maçta 14 gol atarak transferin en gözde oyuncularından oldu.

Ardından Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen Rusya'da Spartak Moskova'nın yolunu tutan 31 yaşındaki golcü, 2 sene sonra Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de 2013-14'te şampiyonluk yaşayan Emenike, o sezondan sonra düşüşe geçti. West Ham United, Al Alin ve Olympiakos'ta da görev yapan Emenike, bu sezon ise takım bulamadı.