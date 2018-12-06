Emenike amatör takımlarla görüşüyor

Fenerbahçe'nin son yıllarda aldığı en kötü futbolculardan biri olan Emenike, kulüp bulamıyor.

AMATÖR KÜME TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

Sarı-lacivertli takıma yaklaşık 12 milyon euroya transfer olan, kısa bir Rusya macerasından sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen Emenike, futbola tutunmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'de geçirdiği 3 yıl boyunca taraftarları çileden çıkaran Nijeryalı forvet daha sonra gittiği Olympiakos'ta da başarılı olamadı.

Sakatlığının ardından futbola dönmek için kendisine kulüp arayan Emenike, Avustralya'da amatör küme takımlarıyla pazarlık halinde.

Emenike, ocak ayında Avustralya takımlarına transfer olabilmek için gol sözü verdi. Nijeryalı futbolcu, sözleşmesine performansına göre maaş maddesi konulmasına da onay verdi.