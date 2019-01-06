Nijerya'nın başkenti Owerri'de gösterişli bir villa inşa ettiren Emenike, bir parti düzenledi. Yeni villasında onlarca konuğu ağırlayan futbolcunu, başından aşağı para attırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

YENİ EVİNDE PARTİ VERDİ

Şu anda bonservisi elinde olan ve henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Emenike, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce de sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulan Nijeryalı oyuncu yine çok konuşulacak bir video paylaştı.

Emenike başından aşağı para attırdı - İZLE

Instagram hesabından paylaştığı videoda arkadaşları Emenike'nin başından aşağıya para saçıyor.