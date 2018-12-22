Emenike: Fenerbahçe'ye dönebilirim

Fenerbahçeli taraftarların son yıllarda en fazla tepki gösterdiği isimlerden biri Emenike'ydi. Nijeryalı forvet oynadığı futboldan çok skandallarıyla gündeme gelmişti. Deneyimli futbolcu taraftarların kendisini yeniden takımda görmek istediği ifade etti.

"EN BÜYÜK FENERBAHÇE"

Fenerbahçe'ye yeniden dönebileceğini ifade eden Emenike, "Fenerbahçeli taraftarlardan 'Geri dön, seni çok özledik kral' mesajları alıyorum. Nasip, neden olmasın belki birgün yeniden buluşuruz. En büyük Fener" şeklinde konuştu.