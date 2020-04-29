Emenike: Umarım gelecekte F.Bahçe'de hoca olurum

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve disiplinsiz davranışları nedeniyle 2017 yılında takımdan gönderilen Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, koronavirüs nedeniyle yaşanan karantina sürecini fırsat bilerek kişisel sosyal medya hesabından bir canlı yayın yaptı.

Futbol hayatıyla ilgili konuşan 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takım ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

''BEN OLSAM, TEKNİK DİREKTÖR OLARAK KENDİMİ GETİRİRDİM''

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı olmak istediğini söyleyen Emenike, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Umarım Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olurum gelecekte. Fenerbahçe'de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim. İnşallah ileride olacağım.''





93 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bir süredir kendisine kulüp bulamayan Emenike, Fenerbahçe kariyerinde 93 karşılaşmada forma giymişti.

Bu karşılaşmalarda 25 kez fileleri havalandıran Nijeryalı, 22 kez de asist katkısında bulunmuştu.