Emenike'den Aziz Yıldırım paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sarı lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum gününü unutmadı.

Kariyerine Belçika ekibi Westerlo'da devam eden Nijeryalı futbolcu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutladı.

"MUTLU YILLAR BABA"

32 yaşındaki Emenike, söz konusu paylaşımında, "Her harika baba, harika bir doğum gününü ve daha fazlasını hak eder! Mutlu Yıllar baba." ifadelerini kullandı.

FB TV DE KUTLADI

Öte yandan Fenerbahçe TV de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eski başkan Aziz Yıldırım'ın 67. yaş gününü kutladı ve özel bir video yayınladı.

Paylaşılan videoda, "Eski Başkanlarımızdan Aziz Yıldırım'a nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz" ifadeleri kullandı.