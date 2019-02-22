Emenike'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Süper Lig'in 23. haftasında oynanılacak

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde Nijeryalı golcü, sosyal medya hesesabından bir görsel paylaştı.

Fenerbahçe'nin 2014-2015 sezonu kadrosunda, kendisinin forvet hattında yer aldığı kadroyu paylaşan Emenike, bir yandan o günlerin başarılı ve şampiyon olan kadrosuna olan özlemi de dile getirdi.

YANAL İLE ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'nin teknik direktörü yine Ersun Yanal'dı ve ilk 11'de şu isimler yer alıyordu; Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bruno Alves, Michael Kadlec, Caner Erkin, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Dirk Kut, Moussa Sow, Emmanuel Emenike.

İşte o paylaşım;