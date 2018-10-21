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Emenike'den F.Bahçeli futbolculara uyarı

Oynadığı dönemde skandallarıyla gündeme gelen ve sarı-lacivertli takımın en kötü transferleri arasında yer alan Emenike, F.Bahçeli futbolculara sosyal medyadan bir mesaj gönderdi.

Emenike'den F.Bahçeli futbolculara uyarı
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Kariyerinde 93 maçta Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike, Süper Lig'de 9 maçta toplayabildiği 9 puanla 15. sırada bulunan eski kulübü için sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

HER GÜN SAVAŞMALISINIZ

Emenike, Fenerbahçe formalı bir sevinç fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: "Beyler uyanın ve bu büyük kulüp için savaşın. Burası Fenerbahçe, şaka değil. Her gün savaşa hazır olmalı ve maçlar kazanmalısınız."

Sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde disiplinsiz davranışları ve skandal olayların altına imza atmasıyla bilinen Emenike'nin bu mesajı taraftarların da tepkisini çekti.

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